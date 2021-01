Folket delt om avgiftskutt på snus og slikkeri

Frp fikk før jul gjennomslag for å sette ned avgiftene på varer det handles mye av i Sverige. Rundt en av tre spurte mener det var feil å kutte avgiftene, mens omkring 45 prosent mener det var riktig, og nesten halvparten i denne gruppen mener avgiftene burde vært kuttet enda mer, skriver Aftenposten.

– Jeg er glad for at støtten er stor, både til avgiftskuttene vi fikk gjennomslag for, og forventninger til ytterligere avgiftskutt, sier Frp-leder Siv Jensen, som minner om at Frp er eneste parti på Stortinget som er opptatt av dette.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at en tredel av de spurte er negative til avgiftskuttene.

– Lavere pris på varer som skader helsen, vil føre til svekket folkehelse, sier hun.

Undersøkelsen ble utført av Respons mellom den 17. og 23. desember. 1.072 ble spurt.