Ingen streik på norske meierier

537 Tine-ansatte var klare til å streike om det ikke ble enighet i meklingen.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

– Jeg er fornøyd med at vi har unngått konflikt og har oppnådd et resultat som vi kan anbefale for medlemmene, sier forhandlingsleder Ann Elise Hildebrandt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Hun sier arbeidstid vært det vanskeligste punktet.

– Vi har kommet fram til enighet som presiserer daglig arbeidstid og en prosedyre som beskriver hvordan en skal behandle uenighet.