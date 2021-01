Dykkere saumfarer havbunnen etter flystyrten i Indonesia

– Håpet vårt er at med disse ressursene, vil vi kunne maksimere mulighetene til å finne ting under vann, sa operasjonsleder for Indonesias nasjonale søke- og redningsbyrå, brigadegeneral Sarman.

Undervannsbilder viser at forvridde rester etter Boeing 737-500-flyet er strødd utover havbunnen.

Flyet styrtet i havet fra 3.000 meters høyde rett etter avgang fra flyplassen i Jakarta søndag. 62 passasjerer var om bord.

Mandag ble den første omkomne passasjeren identifisert.

Etterforskere jobber nå videre med å samle levninger og identifisere flere ofre ved hjelp av fingeravtrykk og DNA.

Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsak til styrten, men flyet var trolig intakt da det traff vannet.

Myndighetene sier de har lokalisert området der de svarte boksene befinner seg etter å ha plukket opp signaler. Boksene samler informasjon om flyets hastighet og høyde, samt samtaler mellom mannskapet. De kan dermed gi viktig informasjon om årsak til ulykken.

Men boksene kan ligge skjult under lag med gjørme, og dykkere må kjempe mot sterke havstrømmer og dårlig vær.

– De må sortere gjennom søppel og andre vrakrester, og gjørma og dårlig sikt er også en utfordring, sa talsperson Yusuf Latif ved Indonesias søke- og redningsbyrå tirsdag.

Fjernstyrte fartøy bistår dykkerne i søket.