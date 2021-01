Flere gjennom isen i Kristiansand og Sandnes

Den siste meldingen kom ved 14.30-tiden fra Kristiansand, hvor to personer gikk gjennom isen på et vann ved Sødalsmyra. Ifølge politiet i Agder skal begge to være i sikkerhet. Men en av dem er kjørt til sykehus på grunn av nedkjøling.

Også på Bråsteinsvannet i Sandnes kommune har flere personer gått gjennom isen lørdag. Første melding kom like før klokka 12 om at en person hadde gått gjennom. Personen kom seg i land og ble kjørt til legevakt.

Ved 14.20-tiden fikk politiet enda en melding om en mann som hadde gått gjennom isen, også han kom seg på land.

Christian Driftland i Sandnes kommune, som måler istykkelser i kommunen, sier til Sandnesposten at det lørdag var enkelte svake punkter i isen.

– Jeg kom hit på en av mine runder i distriktet. Jeg reiser rundt for å måle tykkelsen på isen. Akkurat her hvor vi står nå er det åtte centimeter, og det viser seg at det finnes svake punkter utpå her, hvor folk ikke bør ferdes. Nå jobber vi med å sette opp sperringer, og jeg har tilkalt hjelp, sier Driftland.

Ved 15-tiden lørdag ettermiddag hadde politiet sperret området.