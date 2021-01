Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum

Ettersom det er såpass kort tid etter skredet, er tallene fortsatt usikre, opplyser Finans Norge.

– Erstatningsanslaget kommer til å endre seg når vi vet mer om skadeomfanget. Det vil ta tid før takstfolk kan komme inn i området, for å få oversikt over skadene slik at vi kan gjøre mer nøyaktige beregninger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

31 boenheter ble tatt av skredet, fordelt på ni bygg. Over tusen personer ble evakuert etter skredet. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

Kan bli erklært ubeboelig

Politiet mottok melding om skredet klokken 3.59 natt til onsdag 30. desember. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er skredet 700 meter langt og 300 meter bredt.

I tillegg til husene som ble tatt av selve skredet er svært mange hus og andre boliger skadd, og det er foreløpig uklart hvilke deler av området rundt skredet som senere kan bli erklært ubeboelig av kommunen.

I tillegg er det setningsskader på andre større bygg i området, og det vil komme erstatninger for andre materielle skader, blant annet biler.

Dekker husleie til midlertidig bosted

Finans Norge opplyser at forsikringsselskapene godt i gang med å bistå de skredrammede.

– De evakuerte er i dialog med forsikringsselskapene og får blant annet penger av forsikringsselskapet til å kjøpe seg det mest nødvendige, dessuten dekkes husleie til midlertidig bosted i perioden de er beordret evakuert, sier Neverdal.

Flere har fått hjelp til leiebil fordi bilen deres foreløpig ikke kan hentes ut av området.

Årsaken til skredet er ikke kjent, men skal granskes.