Onsdag ble leder ved Bråset legevakt i Asker, Susanne Kjær (64), den første ansatte i kommunehelsetjenesten som ble vaksinert mot coronaviruset.

Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) sier at alle dosene den første uken skal gå til sykehjemsbeboere. Helsepersonell skal ikke vaksineres før i uke 2. I Asker ble det lagt opp til at tolv ansatte ved legevakten på Bråset skulle vaksineres onsdag.

– Rom for fortolkning

Hverken Kjær eller ordfører Lene Conradi var klar over retningslinjene, før Budstikka gjorde dem oppmerksom på det under vaksineringen onsdag, skriver Budstikka.

– Er det en formell feil vi har gjort, skal vi stå i det. Så viktig er vårt helsepersonell at vi har valgt å gjøre det på den måten, sier Conradi til lokalavisen.

Videre presiserer ordføreren at det vil forundre henne om dette får store konsekvenser. Hun mener punktet i veilederen har rom for tolkning, og understreker at det viktigste er at vaksineringen er i gang.

Ikke bare i Asker

Bodø var først i landet til å coronavaksinere helsepersonell, da fastlege Kine Kalstad (44) fikk kommunens første dose onsdag.

– Det er en glipp fra oss. Vi var ikke oppmerksom på at alle dosene den første uken skulle gå til sykehjemsbeboere, mens helsepersonell først skulle vaksineres i uke 2. Men til vårt forsvar kommer det mange skriv som vi skal holde oss oppdatert på, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen til NRK.

Fram til nylig var sykehjemsbeboere først i køen, men 30. desember kunngjorde Folkehelseinstituttet at det høyest prioriterte helsepersonellet skal vaksineres samtidig med de eldste, men først fra uke 2.