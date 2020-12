Glatte veier på Østlandet – politiet ber folk kjøre forsiktig

Mandag ettermiddag har det kommet flere meldinger om biler som har kjørt av veien eller sitter fast.

– Per nå har vi fått meldinger fra Dombås, Kvitfjell, Oppdalslinna, Hafjell og Roa. Det er ikke meldt om personskader. Lokale bilbergere har nok å gjøre og det er ventetid, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Et utenlandsregistrert vogntog står fast i feil kjørefelt oppover Dombåsbakkene. Vogntoget har vinterdekk og er i ferd med å sette på kjettinger. Det er manuell dirigering i området.

I løpet av en time, mellom klokken 17 og 18, har politiet i Innlandet hatt mer enn nok å gjøre. I Ringsaker kolliderte to biler i Vognvegen ved Stavsberg skole, etter at en bil stoppet for fotgjenger. En person er kjørt til sykehuset i Hamar.

Bil med fire personer kjørt ut av veien

En bil snurret rundt i sørgående felt på E6 ved Stange. Bilen er ikke kjørbar og føreren er kjørt til Hamar sykehus for sjekk.

En bil har kjørt over en rundkjøring og inn i en lyktestolpe ved Granstunnelen i Gran. Ingen personskade, men lyktestolpen falt ned og er ødelagt.

I samme kommune har også en bil med fire personer kjørt ut av veien på riksvei 4. Alle er tilsynelatende uskadd.

Og i Rendalen har en bil kjørt i autovernet på fylkesvei 237 sør for Åkrestrømmen.

– Kjør forsiktig, råder politiet.

Sjekk været der du bor



#Innlandet Flere meldinger om biler som har kjørt av vegen eller sitter fast i vårt distrikt. Per nå har vi fått meldinger fra Dombås, Kvitfjell, Oppdalslinna, Hafjell og Roa. Det er ikke meldt om personskader. Lokale bilbergere har nok å gjøre og det er ventetid. Kjør forsiktig. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) December 28, 2020

Krevende kjøreforhold på E18 før Drammen

Det er lange køer og relativt glatt på E18 ved Drammen i Viken mandag. – La bilen stå, anbefaler trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

– Det er vanskelige forhold i områdene rundt Drammen. Enkelte steder har snøslapsen lagt seg. Det blir en del regn utover dagen, så forholdene blir ikke enkle, sier trafikkoperatør Kjetil Løvås i Vegtrafikksentralen til Drammens Tidende.

Løvås forteller videre at det har vært mye trafikk mandag, men at det er brøytebiler ute på veien.

– La bilen stå



– Vær forberedt på redusert fremkommelighet. Vær varsom og ta hensyn, det er ingen grunn til å være utålmodig. Ta hensyn til de som jobber på veien, de har førsteprioritet og er på veien for å gjøre det enklere for bilistene, sier trafikkoperatøren.

Løvås ber folk se an forholdene før de setter seg i bilen.

– Hvis forholdene blir krevende og man ikke må bruke bil, anbefaler vi å la bilen stå. Hvis du først skal ut og kjøre, må man ha nødvendige dekk, og vindusviskerne må fungere for å få sikt, sier han.