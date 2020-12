To coronadødsfall i Drammen julaften

Dødsfallene gjør at det nå er 31 coronarelaterte dødsfall i Drammen siden pandemien brøt ut.

– Mine tanker og kondolanser går til de pårørende som har mistet kjære familiemedlemmer. Vi har alle forståelse for at det er ekstra sårt å få et slikt trist budskap ved starten av julehøytiden, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding fra kommunen.

Drammen kommune har registrert 17 nye smittetilfeller det siste døgnet. Smitteveien er ukjent for tre av dem.