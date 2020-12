Smittevernlege bekymret etter coronarekord i Stavanger på julaften

Stavanger kommune opplyser at det blir holdt et møte i beredskapsledelsen klokken 12 1. juledag, og at det vil komme mer informasjon etter møtet.

14 av smittetilfellene som ble registrert julaften, har ukjent smittevei. Tre av smittetilfellene knyttes til taxi-bransjen.

Lille julaften ble det registrert 16 smittetilfeller i Stavanger, mens det dagen før var sju. Forrige uke ble det registrert 18 nye tilfeller, mens det så langt denne uken er registrert 66 smittetilfeller.

– Vi har hatt en kraftig økning de siste to dagene og sett at det har utviklet seg særlig i et somalisk miljø og familier. Nå jobber vi mest mot det, konsentrerer oss om å få ut informasjon og begrense utbruddet så godt som mulig, sier smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen til VG.

Flere av de smittede har vært syke lenge, noe som gjør smittesporingen mer krevende.

– Det gjør at vi faller bakpå i starten, og vi er bekymret over situasjonen. Enn så lenge er det snakk om smitteklynger. Om vi får kontroll vil avhenge av hvor lang tid det tar å få oversiktsier han.

Johannessen venter flere smittetilfeller i dagene som kommer.

I nabokommunen Sandnes er det meldt om ti nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden det ble meldt om elleve 2. november.