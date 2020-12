Kunngjøringen fra regjeringen kom fredag kveld. Samme dag fremmet Senterpartiet forslag om umiddelbart å oppheve den midlertidige utvidelsen av ulvesonen og iverksette lisensjakt. Stortinget skal stemme over forslaget lørdag.

– Vi gir oss ikke i denne saken. Den er viktig både prinsipielt og ikke minst for dem som bor i dette området, sa Sps stortingspolitiker Sandra Borch til NTB tidligere fredag.

Genetisk viktig

Den midlertidige utvidelsen av ulvesonen ble opprettet for å skjerme et genetisk verdifullt ulvepar, Elgå-ulven og maken hans, og unngå at disse ble skutt under ulvejakten.

Ulveparets revir ligger i hovedsak innenfor ulvesonen, men ulvene beveger seg også utenfor.

I årets vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i region 4 (Oslo, samt tidligere Akershus og Østfold fylke) og 5 (tidligere Hedmark fylke) ble derfor et område rundt Deisjøreviret i Innlandet fylke unntatt fra lisensfelling.

Kommer Stortinget i møte

Nå krymper regjeringen altså området som er unntatt, med rundt 30 prosent – og kommer dermed Stortinget delvis i møte. Med den nye avgrensingen av fellingsområdet kan det drives lisensfelling av streifulv i et større område, samtidig som ulvene i Deisjøreviret er tilstrekkelig skjermet, skriver regjeringen i en pressemelding fredag kveld.

Stortinget vedtok 7. desember å be regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse, og presiserte at den nåværende utvidelsen av sonen oppheves fra og med 15. desember.

I Stortinget lørdag vil Sp altså forfølge saken.

– Jeg forventer at Ap og Frp fortsatt støtter forslaget og dermed gir statsråden marsjorde til å gjøre det Stortinget har sagt han skal gjøre, sier Borch.

– Følger opp vedtak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener han følger opp Stortingets vedtak og avviser at han trenerer saken, slik Sp hevder. Han mener at å flytte ulveparet er «en tydelig og fornuftig oppfølging av Stortingets vedtak».

– Vi arbeider aktivt med å flytte ulvene slik at føringene fra Stortinget om at det skal åpnes for lisensfelling i det aktuelle området kan tas vare på, sier han i pressemeldingen.

Til nå har det imidlertid ikke vært mulig å flytte ulveparet på grunn av vær- og føreforhold.

Så snart ulveparet i Deisjøreviret er flyttet, blir hele det aktuelle området åpnet for lisensfelling.

– Jeg har ikke oppfattet at Stortinget ønsker at den genetisk verdifulle ulven skal felles. Det er heller ikke hjemmel i naturmangfoldloven for felling av denne ulven, uttalte Rotevatn nylig.