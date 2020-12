Kreftbehandlingstilbudet er blitt bedre

Det skriver FHI.

I 2015 ble det innført til sammen 28 pakkeforløp som inkluderte diagnoseveiledere for fastlegene og informasjon til pasientene. Pakkeforløpene er standardiserte pasientforløp, der meningen er at kreftpasienter skal få oppleve forutsigbarhet uten unødvendige forsinkelser.

Spørreundersøkelsen, som ble gjennomført fra 2018 til 2020, viser at kreftpasientene og fastlegene mener at en rekke deler av behandlingen er blitt bedre. Befolkningen generelt mener også at det er mange forbedringer.