Mann dømt til fengsel for å ha stukket sin egen hund til døde

I tillegg har mannen fått forbud mot å eie, holde eller på annen måte ha ansvar for dyr, skriver Bergens Tidende.

60 dager av dommen er gjort betinget.

På senvinteren i år stakk mannen sin egen hund tre ganger, trolig med en saks. Hunden den døde av skadene. Tiltalen er tatt ut etter dyrevelferdsloven.

Mannen sa seg skyldig i å ha stukket hunden, men hevder det skjedde i nødverge etter at hunden bet ham og rev ham over ende. Forsvareren la derfor ned påstand om frifinnelse for anklagen om grov vold mot hunden. Aktor krevde på sin side åtte måneders fengsel og bot.

Mannen får også inndratt en rekke våpen, deriblant en slåsshanske og flere springkniver.