Brannvesenet måtte berge dyr da garasje brant i Bjugn

Politiet meldte om brannen i Bjugn i Ørland kommune klokken 18.24 lørdag kveld.

– Det er en garasje på en gård som har brent. Det var spredningsfare til hovedhuset og et hus med høns og kaniner, men brannvesenet er på stedet og har berget dyrene, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Like over klokken 19 melder politiet at garasjen har brent ned, og at det er kontroll på brannen.

– Det er ikke meldt om personskader, sier Hollingen.