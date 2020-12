Tre menn tiltalt etter at mann ble knivstukket under ran i Oslo

De tre var ifølge tiltalen maskert med munnbind da de ranet en mann utenfor et gatekjøkken ved krysset Osterhaus' gate-Storgata i Oslo på kvelden 11. mars i år. Utbyttet fra ranet var en mobiltelefon. Under ranet ble mannen påført sju knivstikk, og han ble blant annet skadd i leveren og en lunge.

Tilstanden til mannen ble betegnet som alvorlig da han ble funnet med stikkskader ved Sinsen, et godt stykke unna stedet der ranet og knivstikkingen skjedde.

Nå er to menn i 20-årene tiltalt for drapsforsøk på mannen. I tillegg er en mann i 30-årene tiltalt for å ha deltatt i ranet. Ifølge tiltalen forsøkte sistnevnte å stoppe de to andre da de overfalt ransofferet.

De to som er tiltalt for drapsforsøk, er også tiltalt for et annet ran i Brugata en uke tidligere.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter i Oslo tingrett 16. februar.