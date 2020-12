Problemer for Pfizer – kan kun levere halvparten så mange vaksiner som forventet i år

Wall Street Journal skriver at Pfizer bare kan levere 50 millioner vaksiner før nyttår, mens planen opprinnelig var å levere 100 millioner. Selskapet mener imidlertid at leveranseproblemene ikke vil få konsekvenser for planen om å levere 1 milliard vaksiner i 2021.

– Oppskaleringen av forsyningslinjen for råvarer tok lenger tid enn forventet. Og det er viktig å understreke at utfallet av de kliniske forsøkene var noe forsinket i forhold til de tidlige anslagene, sier en talsperson for selskapet til avisen.

Samtidig oppdaget Pfizer at noen av råvarene de fikk tilgang til i en tidlig fase, ikke var av god nok kvalitet.

– Vi har fikset det, men vi rakk ikke å gjøre det i tide til å nå dette årets anslag på leveranser, sier en person som har jobbet med utviklingen av vaksinen til Wall Street Journal.

Annerledes-vaksine

Pfizer henter råvarene sine fra leverandører i Europa og USA.

Problemene Pfizer nå har havnet i, illustrerer hvor annerledes utviklingen av coronavaksinen er. Vanligvis venter en vaksineprodusent med å kjøpe inn råmateriale til produksjonen til etter at vaksinen er godkjent.

Pfizer har aldri tidligere produsert en vaksine som bruker såkalt mRNA-teknologi.

– For denne vaksinen har alt skjedd samtidig. Vi startet med å sette opp forsyningskjedene i mars, mens vaksinen fortsatt var under utvikling. Det har aldri skjedd før, sier den Pfizer-ansatte som Wall Street Journal har snakket med.

Kan gi problemer for britene

Leveranseproblemene kan blant annet få konsekvenser for Storbritannia, som har godkjent Pfizer-vaksinen og bestilt 40 millioner doser.

Også Norge har håp om å kunne gå i gang med massevaksinering med Pfizer-vaksinen, men er avhengig av at EU først godkjenner den. Det er ventet at det vil skje på et møte 29. desember.

Pfizer-vaksinen gir beskyttelse mot covid-19 i 95 prosent av tilfellene, ifølge foreløpige testresultater. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger. Vaksinen tas i to doser, med tre ukers mellomrom. Den vil angivelig koste rundt 180 kroner per dose.