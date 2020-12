Tenåring funnet alvorlig skadd på buss i Oslo

– Den skadde er å anse som alvorlig skadd, men trolig ikke livstruende, skrev Oslo-politiet på Twitter like før klokka 14.

Den skadde personen er kjørt til sykehus.

– Politiet ble varslet etter at en buss hadde kommet inn med en skadd ungdom. Hendelsen har skjedd ved Lindeberg senter, og det er ungdommer under 18 år involvert, sier innsatsleder Arve Røtterud til NTB.

– Vi har vært på Lindeberg skole og to andre skoler i nærheten og begynner å få et lite bilde av hva som har skjedd. Vi har per nå pågrepet en person for knivstikking, sier innsatslederen videre.

Politiet fikk første melding om hendelsen klokka 11.33 mandag. Kort tid etter ble en person pågrepet, mistenkt for å være involvert i hendelsen, men vedkommende ble senere sjekket ut av saken. Ved 14-tiden var en annen ungdom under 18 år pågrepet.

– Vi utelukker ikke flere pågripelser, skriver politiet.

Politiet fikk først opplysninger om slagsmål like ved Lindeberg senter. Den skadde ble funnet på en buss ved Furuset senter, opplyser politiet.