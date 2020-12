Steinras stenger fylkesvei på Osterøy

Meldingen om raset kom klokka 20.12 torsdag kveld. Veien ble dekket av store steiner og trær. Først visste ikke nødetatene om noen var tatt av raset, men de fant ingen tegn til dette.

– En buss kjørte sannsynligvis forbi like før det skjedde, forteller operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Det finnes ifølge NRK en privat omkjøringsvei. Osterøy-ordfører Lars Fjeldstad (Sp) forteller at kommunen er i dialog med grunneieren slik at det blir gratis for innbyggerne å benytte seg av denne veien.

– Innbyggere kan bruke denne veien allerede i kveld, sa ordføreren torsdag.

Ifølge Bergensavisen er fylkesveien langs Sørfjorden en kjent rasutsatt strekning, og lokalbefolkningen har i lengre tid ytret ønske om en ny og sikrere vei.