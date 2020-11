Mann dømt til fengsel for flere ran av prostituerte i Oslo

Gjerningsmennene kontaktet kvinnene gjennom annonser for salg av sex på nett. Da de slapp innenfor døren, truet de til seg penger, skriver Nettavisen.

Kvinnene fortalte i Oslo tingrett at de fryktet for livet da de ble truet med pistol, kniv og batong, og utsatt for vold.

Gjerningsmennene hevder de ikke var voldelige og at pistolen ikke var ekte, men tingretten konstaterte at trusselen opplevdes uansett som høyst reell.

Motivet for ranene var at 23-åringen hadde opparbeidet seg illegal gjeld.

De to domfelte mennene er i tillegg dømt til å betale til sammen 536.000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnene.