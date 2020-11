Rødt nivå på skoler i Fredrikstad

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier på en pressekonferanse at det er flere smittetilfeller med ukjent smittevei i kommunen, ifølge NRK.

Av gårsdagens 22 smittede hadde seks ukjent smittevei. De siste tre dagene har andelen med ukjent smittevei økt fra noen få prosent til 30 prosent, skriver Fredriksstad Blad.

– Karakteren på vår smittesituasjon har endret seg på en sånn måte at vi har besluttet å innføre flere tiltak, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Rødt nivå i skolene

– Det Fredrikstad kommune nå kommer til å gjøre, er å sette rødt nivå i videregående skoler og ungdomsskoler fra og med tirsdag, sier ordfører Nygård.

Rødt nivå innebærer blant annet at elevene skal deles i mindre grupper og at det skal vurderes alternerende oppmøtetider.

– Det betyr forsterket renhold, strengere tilnærming til kohorter og at man i mye større grad må praktisere avstandsreglene, både ansatte og elever, sier ordføreren.

Restriksjoner for breddeidretten

Kommunen anbefaler også at breddeidrett og fritidsaktiviteter for de over tolv år settes på vent fra lørdag 21. november til 4. desember.

– Det er sånn at vi dessverre også ser oss nødt til å stenge ned eller anbefale sterkt at man ikke går på fritidsaktiviteter. Og det vil jo da gjelde breddeidretten, men det gjelder da ikke de minste barna, men fra tolv år og oppover.

Fredrikstad kommune hasteinnkalte fredag til pressekonferanse på grunn av smitteutviklingen.