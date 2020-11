Kvinne dømt til fengsel for drapsforsøk på samboeren sin

Det var under et fuktig lag i en kommune i Troms 21. desember i fjor at knivstikkingen fant sted.

Samboerparet hadde drukket alkohol hjemme hos seg selv sammen med et ektepar. Utpå natten begynte samboerparet å krangle, og det oppsto et basketak mellom de to. Etter å ha kommet seg løs, gikk kvinnen ut på kjøkkenet og hentet en frukt- eller grønnsakkniv.

– Nå skal du dø, sa kvinnen til samboeren, ifølge ett av vitnene.

Deretter stakk hun mannen tre ganger i ryggen med kniven. Det ene stikket punkterte mannens høyre lunge. I legeuttalelsen står det at skadene ble ansett for å være moderate, men at de kunne ha vært livstruende om de ikke ble behandlet.

Mannen og kvinnen er fremdeles samboere, og i retten erkjente kvinnen drapsforsøket. Hun tilsto også flere andre forhold hun var tiltalt for, blant annet å ha slått rundt seg på et spisested, å ha slått innehaveren av spisestedet og å ha sparket en politimann.