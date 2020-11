Philip Manshaus' far lar politiet destruere våpen

Manshaus' far ville gå rettens vei for å hindre at politiet skulle inndra og destruere våpen, men i en epost fra Asker og Bærum tingrett til avisa opplyser de at hovedforhandlingen som skulle startet tirsdag, er avlyst.

Advokat Vibeke Hein Bæra, som har representert Philip Manshaus' far i saken, og bekrefter overfor Budstikka at han har vedtatt politiets forelegg om å inndra våpnene formelt.

– Han har etter omstendighetene valgt å vedta forelegget, sier Hein Bæra.

Våpnene som Philip Manshaus brukte under angrepet på Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum 10. august 2019, var en Remington-rifle, en Carl Gustav-rifle og et haglgevær. Våpnene ble stjålet fra farens våpenskap.