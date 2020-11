Politiet har funnet Thereses DNA-profil

Det kommer fram i den nye dokumentarserien « Therese – jenta som forsvant », som viser på NRK fra søndag. Niåringen Therese Johannessen forsvant sporløst fra Fjell i Drammen 3. juli 1988.

– Man har funnet DNA fra Therese på et putevar og på et viskelær, og det er disse to som sammen da har gitt oss en profil, sier Kjell Johan Abrahamsen, påtaleleder i Sørøst politidistrikt til NRK.

Det betyr at politiet kan identifisere Therese dersom hun skulle dukke opp eller hvis man finner levninger etter henne.

I dokumentarserien kommer det også fram at politiet har lukket det mye omdiskuterte Pakistan-sporet.

Thereses mor var i et forhold med en pakistansk mann før hun møtte Thereses biologiske far. Sporet omhandlet at noen skal ha trodd at Therese var datteren til den pakistanske mannen, og at familien hans skal ha bortført jenta. Det har ikke politiet noen indikasjoner eller holdepunkter for å tro.

I serien heter det at den mannen og hans familie har opplevd mistankene om bortføring som en belastning gjennom flere år.