Taxisjåfører og helsepersonell blant de mest smitteutsatte yrkene

– Helsepersonell hadde flest bekreftede tilfeller per 1.000 yrkesaktive før sommeren, mens arbeidstakere i serveringsbransjen har hatt flest bekreftede tilfeller per 1.000 yrkesaktive etter sommeren. Taxisjåfører, bussjåfører og trikkeførere har også hatt mer smitte enn den generelle befolkningen i yrkesaktiv alder, ifølge en nye studie fra Folkehelseinstituttet.

Mellom februar og juli var det 2,3 registrerte coronasmittede per 1.000 personer mellom 20 og 70 år i Norge. For helsepersonell og sjåfører var denne andelen på henholdsvis 3,5 til 6,5 tilfeller per 1.000 og 3,4 til 5,5 tilfeller per 1.000.

Mellom juli og november økte smitten noe i Norge, og vi hadde 2,6 registrerte coronasmittede per 1.000 personer mellom 20 og 70 år.

I denne perioden var ansatte i serveringsbransjen, samt fly- og båtverter, mest utsatt. For disse gruppene ble det registrert 6,2 til 8,9 coronatilfeller per 1.000. Samtidig var smitten blant helsepersonell på linje med resten av befolkningen.

Hele landet

Antallet smittetilfeller i befolkningen har hatt et hopp i uke 44. Økningen gjelder hele landet. Folkehelseinstituttet sier situasjonen er ustabil i flere kommuner.

122.889 personer ble testet for coronavirus forrige uke. Andelen positive tester var 2,5 prosent, en økning fra 1,7 prosent i uka før, viser FHIs ukesrapport.

Det er økning i alle fylker og i alle aldersgrupper. Det ble registrert 3.073 tilfeller, og det er en økning på 79 prosent fra uke 43.

Oslo har høyest forekomst med 181 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere etterfulgt av Vestland med 124 tilfeller og Innlandet med 112. Lavest er det i Agder med 26,4 for uke 43 og 44 samlet.

Ustabil

Epidemien øker betydelig i flere kommuner, og situasjonen er ustabil, mener FHI.

– Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen. Det er viktig med kraftigere tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil, skriver de i rapporten.

De ber om målrettede tiltak mot grupper og viser til erfaringen fra mars og utviklingen vi ser nå i andre land i Europa.

De mest vanlige stedene der folk blir smittet, er i private husstander med 41 prosent tilfeller, på jobb og universiteter med 17 prosent av tilfellene og 10 prosent på private arrangementer.

Det var 4 prosent som ble smittet på utesteder, 3 prosent via barnehage og skole, mens man har ukjente smittesteder for 15 prosent av tilfellene.