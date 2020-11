Hotelleier tror hoteller blir gjort om til boliger og kontorer

Christian Ringnes tror mange av landets hotellaktører får trøbbel innen hotellbransjen er tilbake til normalen, skriver Dagens Næringsliv.

– Hotellene som ser bra ut, blir vinnerne. De som struper inn på vedlikeholdet fordi de ikke har penger, vil tape. Vi vil helt sikkert se at en del hoteller vil bli konvertert til leiligheter og kanskje også tilbake til kontorer. Nybyggingsaktiviteten vil stanse opp, tror Ringnes.

I oktober var kun 23,3 prosent av hotellkapasiteten i Oslo utleid. Det betyr at 11.000 av totalt 14.500 rom sto ledige hver natt i en periode som vanligvis er en meget god periode for hotellene. Ingenting tyder på at november blir bedre.

– De hotellene som har vært minst berørt av krisen, er jo budsjetthotellene på mindre steder lett tilgjengelige med bil og tog; de som er lite avhengig av internasjonal trafikk, sier Ringnes. Han håper at det gradvis blir bedre gjennom 2021 og at bransjen vil være tilbake til normalen i 2023.