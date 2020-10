Politiet: Antatt gjerningsperson etter knivstikking i Elverum døde etter skader fra fall

Politiet satte i gang søk etter melding om knivstikkingen klokken 14.30 fredag.

Etter omfattende søk etter antatt gjerningsperson i et skogsområde vest for Glomma fant politiet mannen. Han hadde klatret opp i et tre, og falt ned på bakken.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet og personen ble fraktet til sykehus, hvor han ble erklært død som følge av skadene etter fallet, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding fredag kveld.