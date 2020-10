Konsertstedet Blå stenger for kulturarrangementer etter jul

– Som følge av de siste presiseringer fra regjeringen og de skjerpede kravene fra Oslo kommune, så er det dessverre ikke lenger økonomisk forsvarlig å holde Blå åpent for kulturarrangementer, skriver styret på Blås Facebook-side.

Konsertstedet opplyser at det har hatt en nedgang i omsetningen på 50 prosent hittil i år og økte utgifter knyttet til ivaretakelse av smittevernet, og tallene går ikke opp.

– Vi har jobbet alt vi kan gjennom denne merkelige tiden og prøvd å tilpasse oss alle nye krav for at Blå skal kunne holde åpent og at vi skulle komme gjennom dette, men fra og med nå kommer vi ikke til å booke inn nye kulturarrangementer eller artister til Blå, skriver styret.

Årlig arrangeres det rundt 400 konserter og kulturarrangementer på Blå.