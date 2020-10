Melby med klar oppfordring: Ikke kutt i skolene for å spare til coronatiltak

– Hvis en barnehagelærer er syk og må holde seg hjemme, skal det settes inn vikar. Det skal ikke kuttes i tiltak i skolen for å spare penger til coronatiltak, sa Melby under torsdagens coronapressekonferanse.

Regjeringen lover nå 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene til neste år.

– Vi er alle enige om at barn og unges utdanning ikke skal bli skadelidende under coronakrisen. Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi bevilger penger nasjonalt. Barn og unge bør få en stor del av de sju milliardene ekstra for 2021, sa Melby.

Hun sa at summen er én milliard høyere enn regjeringens anslag over hvor mye ekstra kommunene egentlig vil trenge for å håndtere pandemien.

Oppfordret kommunene til å bruke penger

Bakgrunnen er at flere kommuner ifølge Melby har rapportert for lave utgifter.

– I stedet for å bruke ekstra penger har de kuttet i andre ting for å få budsjettene til å gå opp, sa Melby.

Nå kommer hun med en klar oppfordring om at kommunene må åpne lommeboken for fullverdig drift av skolene.

– Dessverre ser vi at altfor mange har holdt igjen, sa hun.

For det koster mer penger å drive skoler under en pandemi, vedgikk Melby.

– Det å ha mindre grupper for barn, det koster. Vikarer fordi lærere er forkjølet, koster. Overtid koster. Ekstra renhold, såpe og Antibac sto ikke på skolens budsjetter da de ble lagd for 2020.

Ber skoler vurdere å øke bemanningen

Flere skoler og barnehager sliter med å få tak i kvalifiserte vikarer som kan gå inn når de fast ansatte er borte.

Melby sier til NTB at man må være forberedt på at coronasituasjonen vil vare lenge, og at man må ha planer for hvordan man kan rekruttere personell.

– Kanskje man i noen barnehager og skoler kan øke grunnbemanningen noe for å ha litt å gå på ved sykdom?

– Men hva kan regjeringen gjøre?

– Det vi kan gjøre er å si at vi skal stille opp med penger, så det er ikke det som skal være begrunnelsen for at man ikke kan sette inn vikarer.

Krever utnulling av foreslåtte kutt

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund forventer at lokalpolitikerne nå lytter regjeringen og nuller ut allerede planlagte og foreslåtte kutt.

– Når årsaken til planlagte kutt blir borte, må også kuttene bli borte, sier hun.

Til tross for at Finborud er glad for ekstrabevilgningen hadde hun likevel håpet at regjeringen feide all tvil til side og øremerket store deler av den til skoler og barnehager.

– Bare slik kan man være sikker på at pengene faktisk når fram til målgruppen, sier forbundslederen.