TV 2: Thorbjørn Jagland hudfletter Jens Stoltenberg i ny bok

I boken forteller Jagland åpent om hvordan hans relasjon til Jens Stoltenberg har vært anspent og full av mistenksomhet og mistillit, skriver kanalen.

Den tidligere Ap-lederen, som gikk av i 2002, omtaler blant annet Stoltenbergs innrømmelse fra 2016 om at den nåværende Nato-lederen hadde jobbet med sine Ap-allierte for å svekke Jagland som partileder.

– Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv. Setningene «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte… Jeg stoppet dem ikke», slo ned i hodet mitt som en bombe, skriver Jagland i boka, ifølge TV 2.

Jens Stoltenberg har ikke besvart TV 2s henvendelser om Jaglands bok, som lanseres onsdag.