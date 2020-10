– Det er et lite, men intenst lavtrykk som kommer onsdag morgen, sier statsmeteorolog Pernille Borander til ABC Nyheter.

Det er ventet lokale nedbørsmengder på mellom 50 og 80 millimeter over en periode på tolv timer. Farevarselet er på gult nivå.

Borander forteller at nedbøren i Rogaland vil komme rundt klokken syv onsdag morgen, mens nedbøren vil nå Hordaland onsdag formiddag.

Regnet vil avta natt til torsdag.

– Det kan forekomme en alvorlig situasjon med konsekvenser som overvann, spesielt i tettbygde strøk. Dette kan igjen påvirke kjøreforholdene, advarer Borander.

Men det er ikke bare nedbør som treffer Rogaland og Hordaland onsdag.

– Vinden kan øke fra sterk kuling til liten storm ved kysten av Rogaland. Ved kysten av Hordaland kan det også komme en kortvarig storm på formiddagen, sier statsmeteorologen.

Borander understreker at det ikke er sendt ut farevarsel for vind i fylkene foreløpig, men at de følger situasjonen.