Gjenopptakelse i Baneheia-saken tidligst avklart i november

– Neste møte er 24. til 26. november. Jeg vet ikke når saken blir ferdig, men det blir i hvert fall ikke før det, sier kommisjonens leder Siv Hallgren til NTB tirsdag.

I sitt forrige møte, som startet 13. oktober og varte i tre dager, kom ikke kommisjonen med noen konklusjon om hvorvidt Baneheia-dømte Viggo Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse skal tas til følge.

Da sa Hallgren til VG at de håpet å komme langt i å belyse saken.

Når Gjenopptakelseskommisjonen møtes igjen neste måned, vil igjen Baneheia-saken ligge på bordet. – Neste møte er 24. til 26. november. Jeg vet ikke når saken blir ferdig, men det blir i hvert fall ikke før det, sier kommisjonens leder Siv Hallgren tirsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Kommisjonen skal avgjøre om det er nye omstendigheter i saken som kan forandre på dommen som ble avsagt i Agder lagmannsrett i 2002.

Kristiansens siste begjæring om gjenopptakelse kom i 2017. Hans forsvarer Arvid Sjødin har reagert på at kommisjonen fortsatt ikke har konkludert.

– Vi mener at tre år med vegring viser usikkerheten i saken, og at det viser at det foreligger rimelig tvil. Vi vet ikke hvorfor de er redde for at Viggo Kristiansen skal få prøvd saken sin på nytt, har han uttalt til TV 2.