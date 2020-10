Politiet anmeldt etter å ha solgt beslaglagt hummer

Hummeren ble beslaglagt utenfor Grimstad. En yrkesfisker er siktet for ulovlig hummerfiske, skriver NRK.

– Hummeren burde blitt slippet ut igjen på ulike steder, og krabbeteiner burde ha blitt auksjonert bort. At en truet art som er blitt beslaglagt blir solgt er totalt forkastelig og skammelig, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund til kanalen

Agder politidistrikt ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken overfor NRK, men miljøkoordinator Torvild Selvås at de måtte ta høyde for et mulig erstatningskrav fra fiskeren dersom de slapp hummeren ut igjen.