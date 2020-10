Tre personer siktet for drap i Kristiansand

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

De tre pågrepne er i 30-, 40- og 50-årene. De er alle kjent for politiet fra tidligere i varierende grad, og to er domfelt tidligere.

De siktede blir fremstilt onsdag og/eller torsdag. Som forsvarere har de fått oppnevnt advokatene Torleiv Drangsland, Nils Anders Grønås og Knut Henning Larsen.

Ikke politisk

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dan Eivind Lid, som var aktiv i den islamfiendtlige organisasjonen Sian, ble funnet død i sin leilighet i Kristiansand i 13-tiden lørdag 3. oktober. Etter å ha mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten, sa politiet to dager senere at de mente Lid ble drept.

– Det er for tidlig å si noe om motivet, men det er ikke noe i etterforskningen til nå som tyder på at handlingen var politisk motivert, sa Formo.

Han sa også at de ikke er ferdige med å avhøre de siktede, og at det også gjenstår flere vitneavhør. Politiet vil derfor ikke gå ut med detaljerte opplysninger om det de har kommet fram til gjennom etterforskningen.

Opplysninger om bil

Torsdag i forrige uke gikk politiet ut og sa at de ønsket å komme i kontakt med føreren og eventuelle passasjerer i en bil som kjørte på Suldalsveien, ikke langt fra Lids leilighet, i 5-tiden om morgenen lørdag 3. oktober.

En venn av avdøde har fortalt til Fædrelandsvennen at 48-åringen natten før han ble funnet død skulle møte en person som ville kjøpe en hagle av ham.

– Han skulle selge ei avsagd hagle natt til lørdag. Han fortalte meg fredag at noen skulle komme og hente den natt til lørdag, sa vennen.

Fra andre kilder er avisa kjent med at Lid nylig hadde tilkjennegitt at han var i besittelse av ei avsagd hagle.