Økonomisk oppgang i Kina

Kinas økonomiske opptur etter koronapandemien fortsetter, og landet opplevde en vekst på 4,9 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med året før.

Verdens nest største økonomi vokste noe mer enn det som var forventet i månedene juli til september, opplyser landets statistikkbyrå.

Trump ut mot kritikere i eget parti

President Donald Trump langet på et velgermøte i Nevada ut mot «dumme» kritikere innad i Det republikanske partiet og oppfordret til samhold i partiet.

– Vi har noen dumme personer, sa Trump på arrangementet i Carson City søndag lokal tid etter at flere republikanske politikere har advart om dårlige meningsmålinger og om et potensielt «blodbad» i president- og kongressvalget 3. november.

Fire menn pågrepet etter skyting i Oslo

Fire menn i 20-årene er pågrepet etter en skyteepisode på Høybråten i Oslo søndag kveld. Alle vil bli avhørt mandag.

Det ble også funnet to tomhylser på stedet. Ingen ble truffet av skuddene og ingen kom til skade i episoden. Politiet har ikke funnet våpenet som ble brukt.

88 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til mandag registrert 16.456 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 88 meldte tilfeller siste døgn og ni færre tilfeller enn dagen før.

Den siste uken er det meldt om 818 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Stemmetellingen har startet i Bolivia

Resultatet etter valgt i Bolivia er trolig ikke klart på flere dager. Landets midlertidige president Jeanine Anez ber folk være tålmodige, og hun lover et pålitelig resultat.

Tross en anspent og polariserende valgkamp gikk søndagens valg på ny nasjonalforsamling rolig for seg, men kan føre med seg mer uro og opptøyer, frykter velgere.

Hovland blant de tolv beste i Las Vegas

Godt spill i siste halvdel av fjerde runde i Las Vegas sørget for en fin avslutning på PGA-turneringen for Viktor Hovland. Han fullførte runden på 70 slag, to slag under par.

Nordmannen avsluttet turneringen med åtte slag under par og sikret dermed en delt 12.-plass i PGA-turneringen i Nevada.