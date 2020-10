Regissør mener «Ways of Seeing» burde vært fornærmet i Bertheussen-saken

– Det har vært beinhardt å stå i dette i to år, sier regissør Roll Jessen til NTB etter at hun har avsluttet sitt vitnemål i Oslo tingrett onsdag formiddag

Teaterregissøren er et at de aller siste vitnene under den seks uker lange rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Teaterstykket som ble oppført åtte ganger i slutten av november i 2018, er helt sentralt i saken mot den 55 år gamle samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Påtalemyndigheten mener Bertheussen, fordi hun var opprørt over karakteristikker framsatt i forbindelse med oppsetningen og at de hadde filmet huset hennes, skal ha begått en rekke handlinger som bør straffes etter reglene om trusler mot demokratiet og forsøk på å påvirke myndighetspersoner.

I retten benektet Roll Jessen at hun hadde filmet Waras hus i skjul, og hun sa at de aldri har kalt ham verken rasist eller noe annet. Hun sa at dette var en forvrengning som var gjort av nettstedet Rights.no som med sin daglige leder Rita Karlsen, var en del av nettverket rundt Laila Anita Bertheussen.

Konfrontert med teksten om at de lå i buskene og sov på dørmattene til maktpersoner, sa Roll Jessen at dette var ment som metaforer på at makten skulle utfordres og ingen reell trussel eller beskrivelse av noe som var gjort mot eiendommene som var filmet.

– Jeg tror høyresiden forstår våre metaforer veldig godt. Jeg tror ikke dette baserer seg på sannhet eller på forståelse av sannhet eller løgn. Grunnen til at Wara kan stå og juge i retten og grunnen til at Ingvil Smines Tybring-Gjedde kan lyve er at de vet at de ikke vil bli konfrontert med det. De kan gå ut med budskapet om at de er ofre fordi det ikke får noen konsekvenser, sier Roll Jessen.