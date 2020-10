Nesten alle stortingspartier vurderer å utvide abortgrensen

I tre partier er programkomiteene delt i abortspørsmålet, skriver avisa.

To av elleve medlemmer av programkomiteen i Senterpartiet ønsker å erstatte nemndene med «rådgivende team» og gi kvinnen selvbestemmelse fram til uke 18. Dagens grense for selvbestemt abort er tolv uker.

– Det har aldri vært en debatt om abortgrensen på landsmøter i Senterpartiet så lenge jeg har vært med, og jeg føler meg trygg på at landsmøtet kommer til å stå fast ved dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Arbeiderpartiet har også et mindretall i programkomiteen som ønsker å avskaffe nemndene og innføre selvbestemt abort fram til uke 18. På landsmøtet i fjor ble et lignende forslag nedstemt med knapp margin.

Fremskrittspartiet skal presentere sitt programutkast neste uke. Partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier at retten til selvbestemt abort står sterkt i partiet, men hun ser ikke behovet for en felles politikk på området.

– Jeg mener selv at dagens abortlov fungerer greit og ser ingen grunn til å utvide den. Men dette er et så essensielt verdispørsmål at Frp-medlemmer som har et annet syn på det, skal ha lov til å ha det, sier Bruun-Gundersen.