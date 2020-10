Sjåfør spurte UP om veien – ble fratatt førerkortet

– En kar stoppet helt frivillig for å spørre politifolkene om veien. Da ble han spurt om førerkort, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy i politiet i Askøy og Øygarden til Bergens Tidende.

Den godt voksne mannen viste da først fram et førerkort fra Tyskland. Det var ikke gyldig.

Også det neste beviset han dro fram, et norsk førerkort av den gamle typen, var utgått på dato.

Det hele endte med at mannen, grunnet mangel på gyldig sertifikat, ikke fikk kjøre videre. Bilen hans måtte hentes av en bekjent.

– Han sa at han angret på at han stanset for å spørre, sier Heggøy tørt.