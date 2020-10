Forbruket av norsk melk økte kraftig under pandemien

Etter at melkeforbruket har økt under pandemien må norske kuer bli melket tolv måneder i året i stedet for normalt ti, skriver NRK. Før coronaviruset rammet verden var melkeforbruket i Norge synkende og staten måtte gripe inn for å redusere produksjonen. Løsningen ble å kjøpe ut melkekvotene til 400 bønder, altså å betale dem for å slutte med melkeproduksjon.

Men under coronautbruddet har melkeforbruket gått motsatt av det som var forventet.

– Det har vært en krevende situasjon. Vi regnet med å selge mindre melk i 2020 enn i 2019 og derfor tok vi ned produksjonen. Slik gikk det ikke, sier konserndirektør Johnny Ødegård i Tine til NRK.

Han tror norske forbrukere i større grad har søkt til tradisjonelle matvarer under pandemien.

Så for å kompensere for det økte forbruket må bøndene melke de kuene som er igjen hele året, mot ti måneder ellers. På meieriene er det mer arbeid og mindre fri.