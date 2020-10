Hytte har brent ned i Lillehammer – én person savnet

Tre personer var til stede i hytta da brannen oppsto, bekrefter politiet. To av dem er sendt til Lillehammer sykehus for observasjon. En mann i 50-årene er ikke gjort rede for og betegnes som savnet.

– Vi jobber ut fra at det var tre personer til stede i hytta, sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB tidligere søndag.

En av dem som var i hytta, kom seg ut og tok kontakt fra en nabohytte.

Hytta har brent ned, og brannvesenet driver med etterslukking. De har ikke kunnet gå inn i hytta som følge av stor varmeutvikling.

– Det vil bli søkt i ruinene så snart det er mulig, skriver Politiet i Innlandet på Twitter klokken 12.02 søndag.

Familie og pårørende er varslet.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 6.21 søndag morgen, og hytta var overtent da brannvesenet kom fram.



Det var ikke fare for spredning. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent.

