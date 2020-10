Tre ting å tenke på for en bedre økonomi

– Forslagene som kommer fram i statsbudsjettet, er i stor grad knyttet til livssituasjon, og her er det ikke nødvendigvis ting man kan endre på eller påvirke over natten, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Hun drister seg likevel til noen generelle råd til folk, om hvordan de kan få en smartere økonomi, skulle mindretallsregjeringen få gjennomslag for forslagene i Stortinget.

Uavhengig av årets budsjett lyder rådet fra flere økonomer NTB har snakket med, at man bør spare opp en buffer om man har muligheten til det.

Sparemidler

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å stramme inn BSU-ordningen, slik at de som allerede eier bolig, ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen.

– Dersom du er under 34 år og sparer i BSU samtidig som du eier bolig, bør du vurdere å fortsette sparingen et annet sted fra neste år. BSU har fortsatt god rente sammenlignet med en vanlig sparekonto, men det er gode sjanser for at pengene vil kaste mer av seg i et aksjefond enn på høyrentekonto, sier Sandmæl.

For unge som enda ikke har kjøpt bolig så er fortsatt BSU gunstig, hvor regjeringen vil øke årlig sparebeløp.

– Dette gir også inntil 500 kroner ekstra tilbake på skatten. Her gjelder det å starte sparingen så tidlig som mulig, påpeker Sandmæl.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank skyter inn at også for dem som har penger stående på normal sparekonto, vil det være lurt å vurdere å sette noe av pengene i aksjemarkedet.

Regjeringen har foreslått redusert formuesskatt på investeringer i aksjer og fond.

– Det er videre foreslått at foreldre med barn under sju år får økt barnetrygd: Dersom de har rom i økonomien til å sette av deler av beløpet, så kan dette være en god mulighet til å starte sparing til barna, sier Sandmæl.

Eie eller leie

Så var det spørsmål om det lønner seg å leie egen hytte og egen bil?

– Vurderer du som mange å kjøpe hytte er det at den ligningsmessige verdien nå mest sannsynlig øker, også en ting å ta hensyn til. Husk å få med alle kostnader og selvfølgelig affeksjonsverdien i vurderingen. Ender du likevel med å kjøpe hytte, eller har en, så kan det være fint å huske at det er mulig å leie ut skattefritt med inntil 10.000 kroner i året og deretter betaler du 22 prosent av 85 prosent av leieinntektene, sier Tvetenstrand.

Når det gjelder bil, anbefales folk å ta en runde i tenkeboksen der også.

– Det blir dyrere å kjøre bil generelt. Hvis du har mulighet, er det kanskje tid for å bruke sykkel eller offentlig transport i hverdagen. Det vil gjøre godt for lommebok og miljø, sier Tvetenstrand, og legger til at nå som elbileiere skal betale 2.135 kroner i årsavgift, kan det være et godt tidspunkt å kjøpe den på.

– Vi vet ikke hvor lenge til det vil være like fordelaktig å kjøpe elbil, sier hun.

Mer å hente på jobb

Regjeringens politikk tar sikte på å få unge inn på arbeidsmarkedet, og øker frikortgrensen for hva man kan tjene før man må betale skatt.

– Har du som student mistet deltidsjobben din som følge av koronatiltak, så vær litt frempå og by på egne tjenester. Kanskje du kan leie deg ut som privatlærer til yngre elever, hjelpe med snømåking, barnepass eller andre tjenester hjemme hos private eller på deres fritidsbolig. Her kan du også tjene 6.000 kroner skattefritt per oppdrag. Mange studiesteder tilbyr nå også nettbasert undervisning. Kanskje det er mulig å bo hjemme og pendle dersom det kun er få obligatoriske oppmøtetimer i løpet av et semester, lyder rådet fra Tvetenstrand.

Har du fast ansettelse, bør du sjekke hva du kan få der.

– Du kan få gratis vaksine av arbeidsgiver. Er du i en risikogruppe og trenger influensavaksine eller andre vaksiner, så sjekk med arbeidsgiver om de ønsker å tilby det, foreslår økonomen.