Forbrukereksperter: BSU-endringer et nyttig spark bak

De ventede innstrammingene i BSU innebærer at unge som allerede har kjøpt bolig, men fortsatt har BSU, nå mister den fremtidige skattefordelen sin.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank tror de som allerede har kjøpt bolig, uten å røre de veldig fordelaktige, risikofrie BSU-midlene sine, vil tåle det.

– Dette kan være et tidspunkt å betale ned ekstra på lånet med BSU-kontoen som nå ikke lenger er så lønnsom å spare på, og heller se på andre sparemuligheter, mener Tvetenstrand. Hun sier til NTB at det viktigste blir å hjelpe dem som ennå ikke er i boligmarkedet til å få mulighet til å kjøpe seg en egen bolig.

– Jeg tenker at disse innstramningene og utvidelsene av det årlige sparebeløpet er et nyttig spark bak for å få folk til å starte BSU-sparingen tidligere, fordi de nå vet at de ikke kan har like mange år på seg til å spare med skattefordel om de vil kjøpe bolig relativt tidlig, sier DNBs forbrukerøkonomen Silje Sandmæl.

Det årlige sparebeløp er foreslått økt med 2.500 kroner, fra 25.000 til 27.500. Det gir 500 kroner ekstra tilbake på skatten, fram til første bolig er kjøpt.