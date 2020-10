Bookmakerne spår fredspris til Verdens helseorganisasjon

Du blir ikke rik hvis du setter penger på at Verdens helseorganisasjon (WHO) får Nobels fredspris i år.

Organisasjonen har spilt en nøkkelrolle i den globale kampen mot koronaviruset og er blitt en politisk skyteskive for USAs president Donald Trump. Nå topper WHO listene hos flere spillselskaper, tett fulgt av profiler som den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Hvem som får prisen, blir kjent fredag 9. oktober klokka 11.

Åpent felt

Henrik Urdal, direktør ved fredsforskningsinstituttet Prio, mener det er et åpent felt i år.

– Dette er et år hvor vi ikke har så mange åpenbare kandidater som vi har hatt de siste årene. Det betyr at vi kan få en fredspris som gis for «lang og tro tjeneste», sier Urdal til NTB.

Fristen for å nominere kandidater til årets pris gikk ut 31. januar. I tillegg har nobelkomiteens medlemmer mulighet til å nominere egne kandidater fram til komiteens første møte, som fant sted i februar. Urdal tror dette er for tidlig til at WHO kan ha blitt nominert for koronahåndteringen, og at det uansett er for stor usikkerhet knyttet til WHOs rolle i denne håndteringen til å gi organisasjonen en pris allerede nå.

– Men jeg tror fort det bli aktuelt til neste år, sier han.

Håper på journalistpris

Tradisjonen tro har Prio-sjefen også publisert sin egen liste med favoritter. Der troner journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) øverst.

En slik pris vil sende et signal til verden om hvor viktig det er med journalistikk og ytringsfrihet, mener Urdal.

– I krig og konflikt er det ofte vanskelig å få fram det som er virkeligheten. Du har parter som bruker propaganda aktivt, og som har en interesse av å forsøke å forstyrre omverdenens forståelse av det som skjer, blant annet fordi man ønsker å tildekke egne overgrep, påpeker han.

Men en journalistpris vil også ha en bredere relevans:

– Det dreier seg om at også de samfunnene som vi lever i, som ikke nødvendigvis er konfliktsamfunn, er sårbare for at maktpersoner systematisk misinformerer. Det at man har troverdige kilder til informasjon, er viktig for stabilitet også i demokratisk høyt utviklede land.

Løfter fram kvinneaktivist

CPJ er også med blant årets favoritter hos Norges Fredsråd, som har organisasjonen som nummer to på sin liste sammen med Reportere uten grenser.

Men øverst på Fredsrådets liste står en mindre kjent kandidat – nemlig den afghanske politikeren og kvinnesaksaktivisten Fawzia Koofi. Hun har kjempet i en årrekke for kvinners plass i det afghanske samfunnet og har nå fått en viktig rolle i den afghanske fredsprosessen, forteller Fredsrådets daglige leder Oda Andersen Nyborg.

– Hun motarbeides fra alle kanter, både internt og eksternt. Desto viktigere er det å løfte henne fram, sier Nyborg til NTB.

Nyborg viser samtidig til at Koofi har rettet åpen kritikk mot Taliban, og at hun gjentatte ganger er blitt utsatt for attentatforsøk – senest i august. Det å foreslå Koofi til fredsprisen innebærer derfor ikke noen anerkjennelse av Talibans rolle i fredsprosessen, mener hun.

Kjendiseffekt

Når spillselskapene derimot peker på kandidater som WHO, Thunberg og Ardern – og til og med Trump – tror Urdal det handler mest om at bookmakerne er ute etter å tjene penger, og at de derfor er avhengige av navn som er spektakulære nok til at folk er villige til å sette penger på dem.

– Jeg tror ikke det egentlig reflekterer noen som helst form for innsideinformasjon.