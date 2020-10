Rema 1000 og Coop vil fortsette med 3 for 2-tilbud

– Vi deler intensjonen om å redusere matsvinn, men er ikke enige i at 3 for 2-tilbudene bidrar til økt matsvinn, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nationen.

I anledning FNs internasjonale matsvinndag tirsdag gikk Forbrukerrådet ut og krevde slutt på dagligvarekjedenes 3 for 2-tilbud. Grunnen er at de mener slike tilbud bidrar til økt matsvinn fordi de gjør at folk kjøper mer mat enn de trenger.

Kristiansen sier at de bruker hverdagsvarer med lang holdbarhet når de lager 3 for 2-kampanjer. Han mener derfor at forbrukerne sparer penger på varer de trenger.

Rema 1000 lovet for to år siden at de skulle fjerne tilbud som 3 for 2, med begrunnelsen at det fører til mer matsvinn. Det har de enda ikke gjort.

PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 skriver til Nationen at tilbud som 3 for 2 skal gjelde mye brukte produkter med god holdbarhet, som mange skal kjøpe mye av, og som kan mikses med andre produkter.