Professor sier Født fri-gransking er full av feil

Stiftelsen Født fri mister statsstøtten etter en rapport fra konsulentselskapet Ernst and Young (EY) tidligere denne uken. I rapporten konkluderer EY med at stiftelsen ikke har brukt pengene i tråd med formålet, at de ikke har god økonomistyring og at de kan ha brukt midler til private formål.

– Legg merke til «kan ha», sier professor Petter Gottschalk, som jobber med korrupsjon og selskapsetikk på BI til Vårt Land.

Han mener EY har beveget seg langt utenfor det som er vanlig praksis i granskningsrapporter.

BI-professoren mener EY spekulerer i for stor grad og at de mangler bevis for sine slutninger, at de går utover sitt mandat ved å vurdere eventuelle lovbrudd, og han stiller spørsmål til hvorfor de ikke har drøftet ansvaret til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i å veilede Født fri ved tildeling av midler.

IMDi har takket nei til å kommentere kritikken overfor Vårt Land. EY ønsker heller ikke å svare på kritikken.

De siste tre årene har Født fri fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet. Født fri får mulighet til å gi tilsvar på rapporten innen 6. oktober.