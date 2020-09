Solberg venter sanksjoner mot Hviterussland

– Det som er viktig med sanksjoner, er at de fungerer, ikke at de er symboler for bedre samvittighet for oss selv. Det betyr at sanksjoner må skje i et relativt stort fellesskap hvis de skal virke, sier Solberg til NTB.

– Men jeg tror nok vi vil se at EU kommer med en sanksjonsliste om ikke så altfor lenge, sier hun.

Kypros på bakbeina

Trass i at de 27 EU-landene for lengst er enige om å innføre sanksjoner mot hviterussiske tjenestemenn, greide landenes utenriksministre mandag ikke å bli enige om hvem som skal omfattes av tiltakene.

Årsaken skal være at Kypros har satt seg på bakbeina med krav om sanksjoner mot Tyrkia for leteboringen i Middelhavet før de stemmer for en sanksjonsliste mot Hviterussland.

Norge har hele veien støttet kravet om sanksjoner, og tidligere denne måneden møtte Solberg en av de hviterussiske opposisjonslederne, Svetlana Tikhanovskaja, i Litauen. Etter møtet sa Solberg at demonstrasjonene i Hviterussland er uttrykk for et folkeopprør mot en diktator som har sittet lenge ved makten.

Ingen alenegang

Men noen alenegang når det gjelder sanksjoner, vil regjeringen ikke gå i bresjen for. Det er foreløpig heller ikke snakk om å løfte saken inn for FNs sikkerhetsråd.

– Vi har vært veldig opptatt av å gjøre dette på riktig måte. Hvis den første responsen er å løfte dette inn i Sikkerhetsrådet, kan det blokkere for en eventuell dialog, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Hun viser samtidig til EU-toppmøtet som skulle vært avholdt i slutten av denne uka.

– Da forventes det en enighet i en eller annen form, sier Eriksen Søreide, som framholder at Norge foreløpig ønsker å bruke Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) som mekler.

Etter Solbergs uttalelser ble det kjent at toppmøtet er utsatt med en uke, fordi EU-president Charles Michel har vært i kontakt med en koronasmittet person.

Moskva-mekanisme

– Både det påtroppende svenske og det nåværende albanske formannskapet har tilbudt seg å reise til Minsk for å få i gang dialog mellom regimet og opposisjonen, sier hun.

Men fra Hviterussland er svaret foreløpig nei takk. Derfor har Norge foreløpig stilt seg bak OSSEs såkalte Moskva-mekanisme, som baner vei for granskning av mulige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland.

– Vi holder muligheten åpen for å eskalere mer, sier Eriksen Søreide.