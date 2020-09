Bertheussen ble grillet om printer og så datteren vitne fra London

Selv fikk tiltalte se sin yngste datter forklare seg på videolink fra London der hun for tiden er student.

Moren fulgte nøye med mens 21-åringen forklarte seg greit og tydelig om brannen i søppeldunken og det første trusselbrevet i saken.

Hun holdt et sjal opp foran ansiktet under den noe over kvarter lange forklaringen og var hele tiden vendt mot skjermen der bildet av datteren ble vist.

Vitnet hadde ikke så mye nytt å tilføre bevisførselen, annet enn å bekrefte at tiltalte ble svært fortvilet over brevet og at det var helt stille i huset rett før brannen.

Printer

Aktoratet brukte mye tid på å spørre tiltalte om en printer de mener hun kjøpte på Sandvika Storsenter, der hun ofte handlet.

Retten fikk se bilder av 55-åringen der hun legger en sammenklemt pappeske inn i bagasjerommet på familiens bil. Over armen har hun en skulderveske.

Der stikker det opp en sort gjenstand påtalemyndigheten tror er printeren som ble brukt til å lage trusselbrev med tidligere samme dag. Deres teori er at Bertheussen kjørte til Smestad gjenbruksstasjon og kvittet seg med både pappesken printeren lå i og selve printeren.

Tiltalte sa hun ikke husket at hun hadde hatt noen printer i veska og at hun burde ha husket det om hun hadde hatt det.

Statsadvokat Marit Formo og hennes kollega Frederik Ranke ville begge vite hvorfor hun hadde ventet med å si til retten onsdag at hun kanskje hadde en slik printer.

– Jeg har aldri vært avhørt om denne printeren før. Dere har heller ikke spurt meg om den før. Jeg var helt utbrent og utslitt og hadde ikke tillit til dere, svarte tiltalte.

IT-kompetanse

Bertheussen forklarte at hun har fullført to år på IT-Akademi, et om Office-programvare og et om Cisco, som var det nettverket som senere ble benyttet i familiens hus.

Påtalemyndigheten mener hun stengte av opplastingen av opptak som ble gjort i den perioden hun er tiltalt for å ha laget de to første trusselbrevene og for å ha festet en tøyremse med plastflasker med bensin på bilen.

Ifølge tiltalen stammer begge brev fra samme dato i slutten av januar i fjor. Brevene var satt sammen av tekstbiter fra et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing», og de var begge påført et brennmerke.

Det ene brevet var til Bertheussen og hennes samboer Tor Mikkel Wara, som da var landets justisminister, det andre til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg vil ha kontroll og oversikt over mitt eget hjem. Du må huske at dette er et privat hjem, forklarte tiltalte.

Frimerker på trusselbrev

PST mener frimerkene på trusselbrevene er lik merker som er beslaglagt i familiens hus. I boligen fant politiet et frimerkehefte med merker med motiv av Sandvigodden fyr og Sklinna fyr.

De fire merkene som manglet i heftet, er av samme type som dem som er limt på de to trusselbrevene sendt til samboerparet og til ekteparet Tybring-Gjedde.

– Kan det være at de stammer fra heftet, ville Formo vite.

– Nei. Jeg har ikke greie på frimerkemotiver, svarte tiltalte kontant.

Formo gikk også gjennom type papir, konvolutter og sjablonger det er tatt beslag i. De kriminaltekniske undersøkelsene har vist at det er sammenfall flere steder mellom beslag i huset og trusselbrevene.