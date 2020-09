To nye ansatte bekreftet smittet ved Bamas salatfabrikk

Det bekrefter smittevernoverlege Einar Sagberg og kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama overfor Drammens Tidende.

Einar Sagberg sier at flere av nærkontaktene til de smittede nå testes.

Fire av de fem som har testet positivt, er bosatt i Drammen, mens den siste smittede bor i Ås.

Smitten ved salatfabrikken ble kjent mandag, da det ble bekreftet at tre personer var smittet. Bama besluttet da å stenge ned produksjonen ved fabrikken til situasjonen er avklart.

Avdelingen i Bama er den største produksjonsenheten til selskapet. De lager kuttede salater og grønnsakblandinger.

Gulbrandsen sa mandag til TV 2 at de regner med at butikkene i løpet av kort tid vil gå tomme for produktene de produserer.

– Vi produserer på ordre hver eneste dag, så det vil gå raskt tomt for produktene i hele landet, sa hun.