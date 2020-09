Coronasmitte ved 19 skoler i Bergen

Det skriver Bergens Tidende.

De siste to dagene er det registrert ti nye coronasmittetilfeller ved videregående skoler i Bergen, fem av dem på Åsane videregående skole.

– Utbruddet ved en skole skal være stort før vi stenger ned. Vi og smittevernkontoret jobber hardt for at skolene skal drives videre. Foreløpig har det gått veldig fint. Vi har hatt smittetilfeller ved skoler der elevene har vært i karantene og kommet tilbake. Smitten har ikke spredt seg, sier direktør for opplæring og kompetanse Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune.

En skole har valgt å innføre senere oppstart for en tredjedel av elevene, slik at ikke alle elevene har friminutt samtidig. I tillegg har skolene mulighet til å utsette skolestart om morgenen for å unngå rushtrafikken på buss og bane.

Ni kommunale grunnskoler og en privat skole har også meldt om coronasmitte siden skolestart. Seks skoler har fortsatt elever og ansatte i karantene.

Fredag meldte Oslo kommune at det var påvist coronasmitte ved 20 av hovedstadens skoler.