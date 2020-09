Enighet i hovedoppgjøret for vaskeri- og renseribransjen

– Selv om resultatet fra dette oppgjøret ifølge NHOs regnemaskiner er høyere enn frontfaget, så er det ikke tilfredsstillende, de ansatte i denne bransjen fortjener så mye, mye mer, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi i en pressemelding.

Overenskomsten for vaskerier og renserier er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Det betyr at hele lønnsoppgjøret gjennomføres sentralt og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Resultatet av oppgjøret innebærer at det gis et generelt tillegg på 2.437,50 kroner i året for alle ansatte på overenskomsten. I tillegg økes skifttillegget med 2,7 prosent.

Oppgjøret omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Nor-Tekstil, Berendsen og Rent-Gruppen.