Fjord Line: Opp mot 200 ansatte blir permittert eller sagt opp

I en pressemelding tirsdag skriver selskapet at de forbereder seg på at effektene av coronapandemien vil vare lenge.

– Selskapet har vært hardt rammet med en nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2019 på hele 80 prosent. Bookingene er nå bare en brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake til normal drift, sier Fjord Line-sjef Rickard Ternblom.

Sikret ut året

Effekten av tiltakene som ble gjort før sommeren, med kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og eierkapital, er beregnet til 700 millioner kroner i positiv kontantstrøm for 2020. Det sikrer driften gjennom dette året, heter det i pressemeldingen.

Likevel må store kostnadskutt gjennomføres, blant annet gjennom et kraftig kutt i arbeidsstokken.

– Denne krisen er ikke over, og ingen vet hvor lenge effektene vil vare. For å sikre arbeidsplassene og komme styrket ut av krisen, er det helt avgjørende å redusere våre driftskostnader til et minimum, sier Ternblom.

Kutt i Color Line

Fjord Line har fortsatt daglige avganger til Danmark fra Bergen, Stavanger og Langesund trass i myndighetenes reiserestriksjoner.

For litt under to uker siden ble det kjent at Color Line er nødt til å kutte 250 millioner i kostnader fra og med neste år. Dermed forsvinner 300 årsverk.