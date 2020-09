Rødts landsstyremøte

Landsstyret i Rødt avholder møte i Oslo lørdag og søndag. Partileder Bjørnar Moxnes holdt lørdag tale om den politiske situasjonen. Hovedsaken på landsmøtet er forberedelser foran stortingsvalget i 2021.

Regionalvalg i Russland

18 av Russlands 85 regioner går til valg fra søndag til tirsdag, i det som regnes som en lakmustest for opposisjonen. Opposisjonens frontfigur Aleksej Navalnyj ble forgiftet under en rundreise for å mane til samhold i kampen mot president Vladimir Putin og hans parti Forent Russland.

Serierunde i Eliteserien i fotball for menn

Fem kamper spilles i Eliteserien i fotball søndag. Fire kamper har avspark klokka 18, mens Vålerenga-Brann sparkes i gang klokken 20.

Åpningsrunde i Premier League

To kamper i Premier Leagues første serierunde spilles søndag. West Bromwich Albion møter Leicester klokkne 15, mens Tottenham og Everton spiller klokken 17.30.